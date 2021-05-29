Дилер або круп'є – людина, яка працює в казино та допомогає у проведенні гри, особливо в розподілі ставок і виплат. Він повинен добре розбиратися в іграх, з якими має справу. Залежно від досвіду, дилер може нести відповідальність за запуск серії стандартних карткових ігор, таких як покер або ігрові автомати, а також за будь-які інші ігри, які пропонує казино. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають, як влаштована робота дилера в казино.

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Історія професії та походження слова

Коли наприкінці XVIII століття Блез Паскаль винайшов рулетку, дилерів, якими ми їх звикли бачити, ще не існувало. Пізніше у Великій Британії так називали людей, які стояли за спиною гравця-початківця і допомагали йому розібратися з правилами. У XX столітті світова індустрія розваг бурхливо розвивалася, зростала кількість закладів в Європі та США. Це призвело до потреби у кваліфікованому персоналі, який би міг обслуговувати гравців на вищому рівні. Саме американці створили особливу культуру азартних розваг і золоті стандарти професії ігрового дилера.

Спочатку словом "дилер" називали того, хто відповідав за роздачу карт. "Круп'є" – того, хто стояв за гравцем, маючи додаткові резерви готівки, щоб підтримати його під час ігрової сесії. Слово походить від croupe ("круп коня") і використовувалося за аналогією з тим, хто їхав ззаду на коні. Згодом так називали людину, яка збирала гроші з ігрового столу.



Дилер за грою у блекджек / Фото з вікіпедії

Обов'язки дилера казино

Обов'язки дилера казино варіюються залежно від місця роботи. Він несе відповідальність за знання правил, розуміючи шанси на виграш за різних обставин. Дилер повинен вміти донести цю інформацію до відвідувачів казино з будь-яким рівнем кваліфікації. Крім того, є загальні зобов'язання:

перевірка ставок до і під час кожного раунду;

прояв гостинності та ввічливості, зберігаючи контроль над ходом гри;

роз'яснення правил гри до початку;

перевірка карт, гральних кісток і рулетки;

збір і роздача жетонів в залежності від результатів гри;

швидкий підрахунок, постійне відстеження виграшів і ходу всієї гри;

знання правил безпеки, які пов'язані з умовами роботи казино.

Дилер казино також має спостерігати за грою, щоб переконатися, що всі гравці дотримуються правил гри та не шахрують. При великій кількості клієнтів, крім дилера, біля столу може стояти ще й інспектор або шеф. Він стежить за тим, щоб гравці не обмінювалися картами в покері або не підкидали на стіл з рулеткою фішки після завершення ставок.

Окрім глибоких знань ігрового процесу і правил закладу, дилери зобов'язані дотримуватися строгого дрес-коду.

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Основні вимоги до дилерів

Головні навички, якими має володіти людина, яка планує почати кар'єру дилера казино:

доброзичливе і товариське ставлення та комунікативні навички;

професіоналізм та знання стандартів професійних навичок;

базові математичні навички;

хороша зорово-моторна координація;

загальне задоволення від унікальної атмосфери казино;

спритність;

досвід роботи із готівкою;

знання різних ігор казино.

Очікується, що дилер казино буде добре представляти свій заклад, аби відвідувачі повернулися. Проте найважливішими для дилера є впевненість у собі, вміння концентруватися, звертати увагу навіть на найдрібніші деталі під час гри, стійкість до мінливих умов і високий рівень ручної праці. Не завадить і певний рівень фізичної витривалості, адже дилери проводять на ногах більшу частину зміни.



Дилер казино за роботою / Фото з вікіпедії

Хто і де навчає професії дилера

Недостатньо знати блекджек від А і до Я, щоб стати дилером. Аби отримати роботу в казино, кандидатам без попереднього досвіду зазвичай потрібно пройти відповідне навчання. Сьогодні більшість сучасних казино володіє достатніми ресурсами, щоб самостійно навчати персонал. Оскільки такі курси влаштовують самі роботодавці, по закінченню можна розраховувати на подальше працевлаштування. Щоб почати навчання, потрібно відповідати певним критеріям.

Декілька основних критеріїв, загальних для всієї галузі:

вік – не молодше 18 років;

середня освіта;

відсутність судимостей;

відсутність наркотичної залежності;

володіння однією або декількома іноземними мовами;

відмінний зір і слух;

пунктуальність, уважність, стресостійкість, вміння легко контактувати з людьми.

У різних закладах навчання триває від 1 до 3 місяців, а щоденне навантаження може займати від 2 до 8 годин. Велика частина навчання включає уроки математики та рахування подумки, щоб забезпечити досить високий рівень продуктивності праці. Також майбутні дилери вивчають законодавство про азартні ігри.

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Плюси, мінуси та підводні камені професії

Як і в будь-якій професії, у роботі дилера є як позитивні, так і негативні сторони.

Навчитися професії дилера може будь-хто, досить лише знання математики, гарної пам'яті й бажання спілкуватися з людьми. Ця робота надає багато переваг:

можливість подорожувати світом;

вивчення й вдосконалення знання іноземної мови;

оплачувані стажування та навчання;

можливість професійного розвитку.

Сума грошей, яку заробляють дилери, різниться залежно від ринку і досвіду спеціаліста. В казино США зазвичай впроваджують погодинну оплату – ставка залежить від рівня закладу і становить 5 – 11 доларів за годину, тобто до 130 доларів за зміну або близько 2000 доларів на місяць.

Робота дилера, на перший погляд, здається цікавою і високооплачуваною. Однак вони також стикаються із недоліками професії. Казино не завжди пропонує кращу атмосферу для роботи:

досить виснажливий графік (вихідні, ночі, свята);

робота стоячи (це часто призводить до болю в спині або суглобах);

контакт з гравцями, що програють, – вони часто стають нестерпними й агресивними та звинувачують дилера у своїй невдачі.

Постійний шум ігрових автоматів і яскраве світло подобаються відвідувачам і створюють відповідну атмосферу. Але вони стають одноманітними і відверто дратівливими після місяців або навіть років роботи, у той час, коли дилерам необхідно зберігати пильність упродовж всієї зміни, щоб не допустити помилок.

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