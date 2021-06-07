Мистецтво і гемблінг: найвідоміші картини, присвячені азартним іграм

Азартні ігри та мистецтво можуть здаватися далекими один від одного. Проте художники упродовж багатьох років зображали світ азартних ігор у своїх роботах. І сьогодні ці витвори мистецтва стали безцінними.

Азартні ігри давно стали масовою розвагою, адже вони дозволяють захопливо проводити дозвілля, розслаблятися та вигравати реальні гроші. Тож не дивно, що художники упродовж всієї історії намагаються знайти натхнення для своїх робіт в азартних іграх. Розваги 24 за підтримки Cosmolot знайомлять читачів з найпопулярнішими картинами про азартні ігри.

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"Картярі-шулери", Мікеланджело Мерізі да Караваджо



"Картярі-шулери", Мікеланджело Меризи да Караваджо / Фото Вікіпедія

Італійський художник Мікеланджело Мерізі да Караваджо приблизно в 1594 – 1596 роках написав відому картину "Картярі-шулери", яка і принесла йому справжню популярність. Робота присвячена азартним іграм в Італії. Караваджо без прикрас показав історію наївного молодого чоловіка, який зв'язався із двома шулерами. Кинджал на поясі одного з них виразно натякає на можливий результат афери. Проте їх об'єднує загальна драма, в якій кожен грає свою роль.

Наразі картина зберігається в США, у художньому музеї Кімбелла в Форт-Уерті.

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"Гравці в карти", Поль Сезанн



"Гравці в карти", Поль Сезанн / Фото Вікіпедія

Серія Поля Сезанна, яка складається з 5 картин, об'єднаних однією темою – грою в карти, була написана в період з 1890 по 1896 роки. У своїх полотнах, які вважаються найдорожчими у його спадщині, художник зображав життя і відпочинок селян, їхній простий уклад. Тому в роботах Сезанна читається не азарт, а рутинне заняття – здається, що гравці гають свій час. Робити нічого, чому б не перекинутися в карти?

Чотири картини з цієї серії зберігаються в музеях Європи та Америки. П'ята – до недавнього часу була у приватній колекції, поки її не викупила влада Катару для Національного музею.

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"За рулетним столом у Монте-Карло", Едвард Мунк



"За рулетним столом у Монте-Карло", Едвард Мунк / Фото Вікіпедія

Відомий художник-експресіоніст Едвард Мунк присвятив азартним іграм кілька картин, після того, як захопився рулеткою під час свого перебування на півдні Франції. Він був зачарований атмосферою казино, що призвело до створення цього чудового твору мистецтва у 1892 році – "За рулетним столом у Монте-Карло". У своїй роботі художник, який вловив драматичність рулетки, передає нервове напруження за ігровим столом, де програш або виграш можуть мати фатальні наслідки.

Сьогодні картину можна побачити у Музеї Мунка в столиці Норвегії Осло.

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"Собаки, які грають в покер", Кассіус Марцелл Кулідж



"Собаки, які грають в покер", Кассіус Марцелл Кулідж / Фото Вікіпедія

У серії Кассіуса Марцелла Куліджа "Собаки, які грають в покер" виділяють 18 полотен, написаних з середини 1900-х до середини 1910-х років. Серія була створена на замовлення компанії Brown & Bigelow з метою реклами сигар та прославила і без того популярну карткову гру. У роботах митця всі фігури характеризують олюднених собак, що грають в покер. Художник дуже любив собак, тому саме в такому вигляді вирішив зобразити американських гравців. Виразні емоції на мордах тварин, склянки зі спиртними напоями, трубки для куріння – все це підкреслює особливу атмосферу, що панує в покерних клубах.

Картини Куліджа набули широкого поширення в США як зразки кітчевого мистецтва. Крім того, їх часто копіювали та писали безліч пародій. У 2005 році на аукціоні в Нью-Йорку 2 картини серії були продані за суму в 590 400 доларів у приватну колекцію.

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"Солдати, що грають в карти", Фернан Леже



"Солдати, що грають в карти", Фернан Леже / Фото Вікіпедія

Картина французького імпресіоніста в стилі кубізму зображує трьох солдатів, що грають в карти. Цей витвір мистецтва був написаний Фернаном Леже у 1917 році. Учасники гри представлені символічними зображеннями з деталей, що підкреслюють їх ранг. Вони ніби розібрані на частини, як деталі загального механізму гри. Картина показує любов художника до використання механізації в Першій світовій війні.

Це полотно вважається однією з кращих робіт Фернана Леже та представлене у Музеї Креллер-Мюллер, Оттерло у Нідерландах.

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"Королева ігрових автоматів", Шеллі Вілкерсон



"Королева ігрових автоматів", Шеллі Вілкерсон / Фото Вікіпедія

Не обійшли стороною тему гемблінгу й сучасні художники. У 2011 році американка Шеллі Вілкерсон створила карикатурну картину "Королева ігрових автоматів". Вона ілюструє еволюцію азартних розваг: від карт до слотів. Робота швидко стала відомою в мережі та є однією з найпопулярніших картин, яка присвячена ігровим автоматам.

Картина нині виставлена на продаж.

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пам'ятайте

найважливіше правило кожного гравця – до азартних ігор потрібно ставитися відповідально, наголошує онлайн-казино Cosmolot.

Кожен із художників по-своєму розставляв акценти: одні засуджували азартні розваги, інші через полотна просто показували звичайне життя своєї епохи. Треті – розкривали різні аспекти ігрової розваги після своїх візитів в казино – емоції, особливості стосунків людей. Тож якщо ви хочете відчути те ж саме,