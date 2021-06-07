Искусство и гемблинг: самые известные картины, посвященные азартным играм

Азартные игры и искусство могут казаться далекими друг от друга. Однако художники на протяжении многих лет изображали мир азартных игр в своих работах. И сегодня эти произведения искусства стали бесценными.

Азартные игры давно стали массовым развлечением, ведь они позволяют увлекательно проводить досуг, расслабляться и выигрывать реальные деньги. Не удивительно, что художники на протяжении всей истории пытаются найти вдохновение для своих работ в азартных играх. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot знакомят читателей с самыми популярными картинами об азартных играх.

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"Шулеры", Микеланджело Меризи да Караваджо



"Шулеры", Микеланджело Меризи да Караваджо / Фото Википедия

Итальянский художник Микеланджело Меризи да Караваджо примерно в 1594 – 1596 годах написал известную картину "Шулеры", которая и принесла ему настоящую популярность. Работа посвящена азартным играм в Италии. Караваджо без прикрас показал историю наивного молодого человека, который связался с двумя шулерами. Кинжал на поясе одного из них явственно намекает на возможный исход аферы. Однако их объединяет общая драма, в которой каждый играет свою роль.

Сейчас картина хранится в США, в художественном музее Кимбелла в Форт-Уэрт.

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"Игроки в карты", Поль Сезанн



"Игроки в карты", Поль Сезанн / Фото Википедия

Серия Поля Сезанна, состоящая из 5 картин, объединенных одной темой – игрой в карты, была написана в период с 1890 по 1896 годы. В своих полотнах, которые считаются самыми дорогими в его наследии, художник изображал жизнь и отдых крестьян, их простой уклад. Поэтому в работах Сезанна читается не азарт, а рутинное занятие – кажется, что игроки теряют свое время. Делать нечего, почему бы не перекинуться в карты?

Четыре картины из этой серии хранятся в музеях Европы и Америки. Пятая до недавнего времени была в частной коллекции, пока ее не выкупили власти Катара для Национального музея.

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"За рулеточным столом в Монте-Карло", Эдвард Мунк



"За рулеточным столом в Монте-Карло", Эдвард Мунк / Фото Википедия

Известный художник-экспрессионист Эдвард Мунк посвятил азартным играм несколько картин, после того, как увлекся рулеткой во время своего пребывания на юге Франции. Он был очарован атмосферой казино, что привело к созданию этого замечательного произведения искусства в 1892 году – "За рулеточным столом в Монте-Карло". В своей работе художник, который уловил драматичность рулетки, передает нервное напряжение за игровым столом, где проигрыш или выигрыш могут иметь фатальные последствия.

Сегодня картину можно увидеть в музее Мунка в столице Норвегии Осло.

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"Собаки, играющие в покер", Кассиус Марцелл Кулидж



"Собаки, играющие в покер", Кассиус Марцелл Кулидж / Фото Википедия

В серии Кассиуса Марцелла Кулиджа "Собаки, играющие в покер" выделяют 18 полотен, написанных с середины 1900-х до середины 1910-х годов. Серия была создана по заказу компании Brown & Bigelow для рекламы сигар и прославила и без того популярную карточную игру. В работах художника все фигуры характеризуют очеловеченных собак, играющих в покер. Художник очень любил собак, поэтому именно в таком виде решил изобразить американских игроков. Выразительные эмоции на мордах животных, стаканы со спиртными напитками, трубки для курения – все это подчеркивает особую атмосферу, царящую в покерных клубах.

Картины Кулиджа получили широкое распространение в США как образцы китчевого искусства. Кроме того, их часто копировали и писали множество пародий. В 2005 году на аукционе в Нью-Йорке 2 картины серии были проданы за сумму в 590 400 долларов в частную коллекцию.

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"Солдаты, играющие в карты", Фернан Леже

"Солдаты, играющие в карты", Фернан Леже / Фото Википедия

Картина французского импрессиониста в стиле кубизма изображает трех солдат, играющих в карты. Это произведение искусства было написано Фернаном Леже в 1917 году. Участники игры представлены символическими изображениями из деталей, подчеркивающих их ранг. Они будто разобраны на части, как детали общего механизма игры. Картина показывает любовь художника к использованию механизации в Первой мировой войне.

Это полотно считается одной из лучших работ Фернана Леже и представлено в Музее Креллер-Мюллер, Оттерло в Нидерландах.

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​"Королева игровых автоматов", Шелли Уилкерсон



"Королева игровых автоматов", Шелли Уилкерсон / Фото Википедия

Не обошли стороной тему гемблинга и современные художники. В 2011 году американка Шелли Уилкерсон создала карикатурную картину "Королева игровых автоматов". Она иллюстрирует эволюцию азартных развлечений: от карт до слотов. Работа быстро стала известной в сети и является одной из самых популярных картин, которая посвящена игровым автоматам.

Картина сейчас выставлена на продажу.

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Каждый из художников по-своему расставлял акценты: одни осуждали азартные развлечения, другие через полотна просто показывали обычную жизнь своей эпохи. Третьи – раскрывали различные аспекты игрового развлечения после своих визитов в казино – эмоции, особенности отношений людей. Поэтому если вы хотите почувствовать то же самое, помните