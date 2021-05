Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найприбутковіші у світі корпорації, що володіють казино. Їхні гральні заклади не лише дарують своїм відвідувачам незабутні враження, а й приносять мільярди доларів на рік.

#1 Las Vegas Sands, США – 13,7 мільярда доларів

Комплекс The Venetian Resort у Лас-Вегасі / Фото IHG

Las Vegas Sands – найбільша і найприбутковіша у світі корпорація, що займається гральним та курортним бізнесом. Її річний дохід оцінюють у 13,7 мільярда доларів, а її засновника Шелдона Адельсона, який помер у січні 2021 року, було визнано одним із найзаможніших і найвпливовіших людей світу за версією Forbes.

Las Vegas Sands володіє багатьма готельно-розважальними комплексами з казино не лише у США, а й у цілому світі. Серед них є заклади, у яких мріють побувати тисячі гемблерів – The Venetian Resort Las Vegas у Лас-Вегасі, The Venetian Macao, Sands Macao, The Londoner Macao, The Plaza Macao & Four Seasons Hotel Macao і The Parisian Macao у Макао та Marina Bay Sands у Сингапурі. Крім того, корпорація володіє величезним виставковим центром Sands Expo and Convention Center у Лас-Вегасі.

#2 MGM Resorts, США – 12,9 мільярда доларів

Казино MGM Grand Las Vegas / Фото TripAdvisor

MGM Resorts з річним доходом у 12,9 мільярда доларів впевнено наздоганяє Las Vegas Sands у рейтингу найприбутковіших корпорацій. І це не дивно, адже багато популярних американських і світових казино та готелів належать саме їй. До того ж раніше у власності MGM Resorts була ще й відома кінокомпанія Metro Goldwyn Mayer. Засновником MGM Resorts був Кірк Керкорян – один із найвпливовіших бізнесменів у гральній індустрії.

Серед казино MGM Resorts – MGM Grand Las Vegas, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay у Лас-Вегасі, Borgata в Атлантик-Сіті, MGM Macau у Макао, але це лише невеличка частина усіх закладів, якими володіє корпорація.

#3 Caesar's Entertainment, США – 8,7 мільярда доларів

Казино Caesars Palace у Лас-Вегасі / Фото TripSavvy

На третьому місці рейтингу розташувалася компанія Caesar's Entertainment з річним доходом у 8,7 мільярда доларів. Вона добре відома публіці завдяки Caesars Palace – чи не найбільш оспіваному голлівудськими фільмами казино. Компанія, що розпочинала свій шлях як філіал Hilton, розвинулась, викупила кілька інших компаній гральної сфери та стала справжнім гігантом.

Зараз Caesar's Entertainment належать одні з найкращих казино Лас-Вегаса, зокрема Caesars Palace, Bally's Las Vegas, Circus Circus Reno, Flamingo Las Vegas, Paris Las Vegas. Окрім того, компанія провадить активну діяльність в інших штатах США за межами американської гральної мекки.

#4 Galaxy Entertainment Group, Гонконг – 6,66 мільярда доларів

Комплекс з казино Galaxy Macau в Макао / Фото Galaxy Entertainment Group

Galaxy Entertainment Group – холдингова компанія, що керує казино та готелями в азартному центрі Азії – Макао. Вона розпочинала свою діяльність як будівельна компанія, і досі продовжує займатися цією сферою. Попри те, що Galaxy Entertainment Group не може похизуватися такою кількістю закладів, як вищезгадані компанії, вона займає впевнене четверте місце у рейтингу з річним доходом у 6,6 мільярда доларів.

У власності Galaxy Entertainment Group – розважальний комплекс Galaxy Starworld, курортний комплекс Galaxy Macau та 4 казино CityClub – Waldo, Rio, President і Grand Waldo.

#5 Wynn Resorts, США – 6,61 мільярда доларів

Розкішні комплекси Wynn Resorts / Фото Wynn Resorts

Американська корпорація Wynn Resorts, заснована Стівом Вінном, – це ще один великий гравець світового грального бізнесу. Її річний дохід оцінюють в 6,61 мільярда доларів. Деякі із закладів, що належать Wynn Resorts, займають одні з перших стрічок рейтингів найбільших розважальних комплексів та казино світу. Вони вирізняються особливою помпезністю та багатством.

Гемблерам точно знайомі заклади Wynn Resorts – Wynn Las Vegas Resort & Country Club та Encore at Wynn Las Vegas у Лас-Вегасі, Wynn Macau Resort та Encore at Wynn Macau в Макао.

Величезні та розкішні казино приваблюють мільйони гравців з усього світу.