У лагуні місцевого штату Кампече жінка трохи переплутала алігатора з деревинкою, що плавала поруч, пише Whats The Jam. Оце крику було! Розповідаємо, як все сталося.

Жінка виловила в озері голими руками алігатора

На відео, яке завірусилося в мережі, видно, як жінка спокійно вмивається у воді. А потім раптом помічає щось між ногами та вирішує це дістати. Героїня ролика напевно подумала, що це якийсь уламок дерева і спокійно його підняла з води, щоб роздивитися.

Хто б міг подумати, що це кайман – представник родини алігаторових. Від переляку жінка почала волати та підкинула рептилію в повітря, а потім кинулася до берега.

Як жінка виловила в озері алігатора: дивіться відео

Реакція мережі на кумедний випадок

Користувачі не забарилися з іронічними коментарями. Ось що пишуть:

"Що твоя мама робить у неділю вдень? Полює на алігаторів голіруч, ха-ха-ха";

"Бідний крокодильчик, він, мабуть, сам добряче налякався такої великої тварини";

"Бідний алігатор, як вона його жбурнула!";

"Мені подобається, як вона вважає, що знайшла безпеку на березі";

"Людина, яка її знімає, здається, не стурбована".

Поради експертів

Фахівці зазначають, що цей випадок показав неймовірну здібність крокодилів дуже гарно маскуватися. Вони часто дрейфують на поверхні, щоб регулювати температуру тіла і в такі моменти дійсно нагадують старе дерево. Служби дикої природи закликають туристів і місцевих бути максимально обережними в незнайомих водоймах.

Де живуть каймани та чим харчуються

Каймани живуть переважно у Південній Мексиці та решті країн Центральної Америки, а також у Південній Америці аж до північно-східної частини Аргентини, пише Seaworld. Чилі – єдина країна Південної Америки, де не мешкають каймани. Цікаво, чому?!

Зазвичай каймани виростають в середньому до 1,5 метри. Людина для них надто велика здобич, тому вони не нападають і взагалі менш агресивні, ніж інші види. Але є каймани розміром до 4 – 5 метрів і вони справжні хижаки.



Молоді особини різних видів кайманів харчуються ракоподібними, комахами, дрібною рибою, земноводними, дрібними ссавцями та птахами. Дорослі також полюбляють рибу й птахів, а також інших рептилій земноводних та різних видів ссавців.

