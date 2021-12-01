Майстриня вишиває рідкісних птахів на засушених листках: фото шедеврів

1 грудня 2021 , 22:57
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм levezaart

Креативні люди досить часто використовують засушене листя для своїх творчих хобі. Але бразильська художниця Лаура Далла Векк'я, здається, перевершила їх всіх.

Вона використовує листки як тканину, і вишиває на них прекрасних птахів. Для своїх робіт вона спеціально обирає ті види пернатих, що перебувають під загрозою знищення, аби закарбувати їхню красу у такий оригінальний спосіб. Розваги 24 підготували добірку найцікавіших її витворів, щоб і ви змогли оцінити геніальність цієї кропіткої роботи.

Це цікаво Художниця вміщає чарівні ілюстрації в чайні пакетики: фото мініатюрного мистецтва

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

До теми Митець вирізає паперову архітектуру: фото дивовижних скульптур

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

Дивіться також Художник створює різьблені шедеври з червоного дерева: фото детальних прикрас

#18

#19

#20

Автор: Софія Гусєва