Майстриня вишиває рідкісних птахів на засушених листках: фото шедеврів
Джерело:інстаграм levezaart
Креативні люди досить часто використовують засушене листя для своїх творчих хобі. Але бразильська художниця Лаура Далла Векк'я, здається, перевершила їх всіх.
Вона використовує листки як тканину, і вишиває на них прекрасних птахів. Для своїх робіт вона спеціально обирає ті види пернатих, що перебувають під загрозою знищення, аби закарбувати їхню красу у такий оригінальний спосіб. Розваги 24 підготували добірку найцікавіших її витворів, щоб і ви змогли оцінити геніальність цієї кропіткої роботи.
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