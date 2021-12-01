Мисткиня Рубі Сільвіус живе та творить в Коксакі, штат Нью-Йорк. Її роботи – крихітні відбиття комфортної для дівчини повсякденності.

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Сільвіус малює акварельними фарбами по використаних чайних пакетиках. Нитки та етикетки з чаю художниця не відрізає – так вона підкреслює минуле перероблених пакетиків.

Чим відома Рубі Сільвіус? Мисткиня стала популярною завдяки своєму автентичному проєкту під назвою "363 дні чаю". Цей мистецький щоденник Рубі почала вести ще з 2015 року. Протягом року дівчина викладала мінімалюнки на чайних пакетиках в інтернет. Згодом Сільвіус стала авторкою книги "363 дні чаю: візуальний журнал про чайні пакетики". Незабаром має вийти друга книга – у ній мисткиня хоче підкреслити важливість виходу за рамки традиційного мистецтва.

Мисткиня творить на чайних пакетиках / Фото Рубі Сільвіус

Що надихає Сільвіус

На крихітних малюнках художниця збирає враження з подорожей, побутової естетики та невеликих речей, які викликають у неї емоції. В проєктах Рубі також можна побачити сюрреалістичні зображення та посилання на попкультуру.

Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус

Свої роботи мисткиня розміщує на власному сайті та на сторінці в інстаграмі.

Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус

Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус

Фрагмент "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус

Фрагменти "363 днів чаю" / Фото Рубі Сільвіус