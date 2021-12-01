Она использует листья как ткань, и вышивает на них прекрасных птиц. Для своих работ она специально выбирает исчезающие виды пернатых, чтобы запечатлеть их красоту таким оригинальным способом. Развлечения 24 подготовили подборку интереснейших ее произведений, чтобы и вы смогли оценить гениальность этой кропотливой работы.

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