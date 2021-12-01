Вона використовує листки як тканину, і вишиває на них прекрасних птахів. Для своїх робіт вона спеціально обирає ті види пернатих, що перебувають під загрозою знищення, аби закарбувати їхню красу у такий оригінальний спосіб. Розваги 24 підготували добірку найцікавіших її витворів, щоб і ви змогли оцінити геніальність цієї кропіткої роботи.

Це цікаво Художниця вміщає чарівні ілюстрації в чайні пакетики: фото мініатюрного мистецтва

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До теми Митець вирізає паперову архітектуру: фото дивовижних скульптур

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