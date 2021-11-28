Митець на ім’я Джон Бідл за допомогою різаків та стамесок перетворює дерево на декоративні скульптури.

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Творить Бідл по червоному дереву, припалюючи його на поверхні.

Що відомо про різьбярство? Різьблення по дереву сформувалося як мистецтво ще за часів Древнього Єгипту, а перші пам’ятки сницарства датуються 20 тисячами років до нашої ери. У ХVI – XVIIІ століттях вирізання фігур із дерева стало невіддільною частиною стилю бароко , який вирізнявся своєю пишністю та складним поєднанням форм.

Твори Бідла мають мало спільного з бароковими різьбленнями, проте також мають дивовижну деталізацію.

Різьбяр творить на дерев’яних геометричних фігурах / Фото Бідла

Його нова колекція "Splinters and Shards" дивує своєю еластичністю, об’ємністю та лаконічністю форм. Бідл пошарово знімає дерево за допомогою спеціальних інструментів, щоб досягти плавного градієнта – зверху дерево має чорний колір, а всередині зберігає червоний відтінок.

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"Splinters and Shards" демонструватиметься у Нассау, рідному місті Бідла, з грудня по січень 2022 року.

Різьблення багамського художника / Фото Бідла

Різьблення багамського художника / Фото Бідла

Різьблення багамського художника / Фото Бідла

Різьблення багамського художника / Фото Бідла

Різьблення багамського художника / Фото Бідла