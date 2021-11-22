Купив на розпродажі за 30 доларів: картина епохи Відродження може коштувати шалених грошей

Проте згодом виявилося, що малюнок коштує набагато більше – можливо, до 50 мільйонів доларів. Оскільки внизу розміщена одна з найбільш впізнаваних монограм в історії мистецтва: "А.Д.", є всі підстави вважати, що це оригінальна робота німецького художника епохи Відродження Альбрехта Дюрера.

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Те, що витвір мистецтва є справжнім, підтвердили провідні фахівці з творчості митця –головний куратор музею Альбертіни у Відні Крістоф Мецгер та Джулія Бартрум, колишній куратор німецьких гравюр і малюнків у Британському музеї. Після детального аналізу мистецтвознавці заявили, що робота була створена близько 1503 року як ескіз відомої акварелі Дюрера "Діва з безліччю тварин".

Я жартома купив його за 30 доларів. Принаймні, це був "чудово виконанний витвір старого мистецтва", що виправдовувало його покупку,

– розповів американець.



Діва і Дитя з квіткою на трав'янистому березі / Фото Hypebeast

До теми У Франції родина отримала у спадок квартиру і знайшла там картину за 1,5 мільйона євро

Сьогодні картина виставлена в галереї Agnews у Лондоні. І хоча фінальна ціна роботи ще не оголошена, їй шукають потенційних покупців, а власнику малюнка буде "виплачена компенсація за роки досліджень", необхідних для його аутентифікації.