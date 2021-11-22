Однако впоследствии оказалось, что рисунок стоит гораздо больше – возможно, до 50 миллионов долларов. Поскольку внизу размещена одна из самых узнаваемых монограмм в истории искусства: "А. Д.", есть все основания полагать, что это оригинальная работа немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера.

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То, что произведение искусства является настоящим, подтвердили ведущие специалисты по творчеству художника – главный куратор музея Альбертины в Вене Кристоф Мецгер и Джулия Бартрум, бывший куратор немецких гравюр и рисунков в Британском музее. После детального анализа искусствоведы заявили, что работа была создана около 1503 года как эскиз известной акварели Дюрера "Дева с множеством животных".

Я в шутку купил его за 30 долларов. По крайней мере, это было "прекрасно исполненное произведение старого искусства", что оправдывало его покупку,

– рассказал американец.

Дева и Дитя с цветком на травянистом берегу / Фото Hypebeast

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Сегодня картина выставлена в галерее Agnews в Лондоне. И хотя финальная цена работы еще не объявлена, ей ищут потенциальных покупателей, а владельцу рисунка будет выплачена "компенсация за годы исследований", необходимых для его аутентификации.