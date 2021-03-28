Во Франции семья получила в наследство квартиру и нашла там картину за 1,5 миллиона евро
Семья из французского департамента Марна получила в наследство квартиру. В гостиной они нашли картину Жана-Оноре Фрагонара 18 века. Она считалась утерянной – упоминаний о ней не было уже более 200 лет.
Источник:France 24
Произведение искусства рококо под названием "Читающий философ" обнаружили при инвентаризации наследства. Эксперт, который описывал имущество, заметил едва разборчивую подпись художника на обороте рамы картины.
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Экспертиза доказала оригинальность картины. Специалист компании Turquin Стефан Пинта подтвердил авторство Фрагонара. Он узнал стиль, пастельные цвета и характерные мазки художника, а также определил, что полотно было создано в 1768 – 1770 годах.
Несмотря на слои пыли и пожелтевший лак, энергия живописи Фрагонара остается вполне узнаваемой,
– поделился эксперт.
"Читающего философа" планируют продать на аукционе в Эперне 26 июня. Его стоимость оценивают в 1,5 – 2 миллиона евро (49,5 – 66 миллионов гривен).
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