Семья из французского департамента Марна получила в наследство квартиру. В гостиной они нашли картину Жана-Оноре Фрагонара 18 века. Она считалась утерянной – упоминаний о ней не было уже более 200 лет.

Произведение искусства рококо под названием "Читающий философ" обнаружили при инвентаризации наследства. Эксперт, который описывал имущество, заметил едва разборчивую подпись художника на обороте рамы картины.

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Экспертиза доказала оригинальность картины. Специалист компании Turquin Стефан Пинта подтвердил авторство Фрагонара. Он узнал стиль, пастельные цвета и характерные мазки художника, а также определил, что полотно было создано в 1768 – 1770 годах.

Несмотря на слои пыли и пожелтевший лак, энергия живописи Фрагонара остается вполне узнаваемой,

– поделился эксперт.

"Читающего философа" планируют продать на аукционе в Эперне 26 июня. Его стоимость оценивают в 1,5 – 2 миллиона евро (49,5 – 66 миллионов гривен).