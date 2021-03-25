Искусство благодарности: картину Бэнкси в поддержку врачей продали за рекордную сумму
Полотно Game Changer, автором которого является британский художник Бэнкси (Banksy), продали на аукционе Christie's за 23 миллиона долларов. Для работ уличного художника такая сумма является беспрецедентно рекордной.
Источник:DW
Художник создал картину с целью поддержки врачей Национальной службы здравоохранения (NHS), которые ежедневно борются за человеческие жизни. Поэтому все полученные средства пойдут на нужды пациентов и персонала Университетской больницы Саутгемптона.
Примечательно Работу художника Beeple в формате NFT продали на аукционе Christie's за 69 миллионов долларов
Аукцион был приурочен к годовщине национального локдауна в Великобритании, который объявили 23 марта 2020 года.
О картине
Работая над произведением Game Changer, Бэнкси выбрал необычный для себя способ – написал картину маслом. На холсте изображен маленький мальчик, который играет куклой медсестры в плаще и маске, а Человек-паук и Бэтмен отошли на второй план.
Картина Game Changer / Фото Banksy
"Новые правила игры" – именно такую суть передает работа, ведь мировая пандемия COVID-19 надолго изменила наш привычный уклад жизни. Сначала Бэнкси не собирался представлять картину широкой общественности. Он прислал ее в больницу Саутгемптона в мае 2020 года.
Художник коротко описал свой посыл: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно черно-белое".
Отмечают, что вместо оригинала в больнице вскоре разместят репродукцию картины.
Поделиться новостью