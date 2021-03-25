Полотно Game Changer, автором которого является британский художник Бэнкси (Banksy), продали на аукционе Christie's за 23 миллиона долларов. Для работ уличного художника такая сумма является беспрецедентно рекордной.

Художник создал картину с целью поддержки врачей Национальной службы здравоохранения (NHS), которые ежедневно борются за человеческие жизни. Поэтому все полученные средства пойдут на нужды пациентов и персонала Университетской больницы Саутгемптона.

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Аукцион был приурочен к годовщине национального локдауна в Великобритании, который объявили 23 марта 2020 года.

О картине

Работая над произведением Game Changer, Бэнкси выбрал необычный для себя способ – написал картину маслом. На холсте изображен маленький мальчик, который играет куклой медсестры в плаще и маске, а Человек-паук и Бэтмен отошли на второй план.

Картина Game Changer / Фото Banksy

"Новые правила игры" – именно такую суть передает работа, ведь мировая пандемия COVID-19 надолго изменила наш привычный уклад жизни. Сначала Бэнкси не собирался представлять картину широкой общественности. Он прислал ее в больницу Саутгемптона в мае 2020 года.

Художник коротко описал свой посыл: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного украсит место, даже если оно черно-белое".

Отмечают, что вместо оригинала в больнице вскоре разместят репродукцию картины.