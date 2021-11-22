Жінка на ім’я Баффі Бейлі працює медсестрою та захоплюється пошуками металів. Нещодавно їй пощастило – 48-річна Бейлі знайшла мініатюрний артефакт у вигляді розкритої Біблії.

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Реліквію знайшли на території сільськогосподарських угідь у Йорку.

Спочатку жінка не зрозуміла, що вона знайшла. Золота книжка має дуже малий розмір – лише півтора сантиметра в ширину.

Я прокопала трохи більше ніж 10 сантиметрів, і це було дуже звично, – я все ще не думала, що знайшла щось особливе,

– розповіла Бейлі.

Бейлі тримає в руках золоту знахідку / Фото BNPS

Крихітна Біблія, за словами науковців, датується ХV століттям – золотий артефакт 600 років пролежав у землі.

Що відомо про золоту книжку Малесенька Біблія, попри свій розмір, має детальні гравюри святого Леонарда та святої Маргарети. Вони вважаються покровителями пологів, а золота книжка відіграє роль оберегу. У верхній частині артефакту є невеликий отвір – Біблію могли носити, як кулон або намистину. Вчені припускають, що золота реліквія могла належати королю Річарду ІІІ, який в середині ХV століття володів територіями Йорку.

У книзі зображені гравюри святих / Фото BNPS

Раніше в цьому районі знайшли ще одну крихітну реліквію – золотий кулон, який назвали коштовністю Міддхема. Науковці припускають, що золота Біблія та кулон можуть належати руці одного майстра.

Коштовність Міддхема схожа на золоту Біблію / Фото Музею Йорка

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Йоркширський музей, який отримав нову реліквію, оцінює крихітну Біблію в 134 тисячі доларів – 600-річне 24-каратне золото має неабияку цінність.