Мерія французького містечка Море викупила у місцевого мешканця старий будинок, щоб відреставрувати його. За будівлю заплатили 130 тисяч євро. Пізніше виявилося, що ця покупка окупила себе у кілька разів, адже в будинку знайшли золоті злитки та монети на суму 650 тисяч євро.

У 3-поверховій будівлі в центрі Море колись жила родина – 4 братів та сестер, які не мали дітей. Останній житель будинку минулого року помер, а його родич запропонував владі придбати цей дім. У багатьох французьких містах, зокрема й у Море, мерія викуповує старі будинки, аби відреставрувати їх та привернути увагу нових мешканців.

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У будинку було багато речей та меблів. Кілька поколінь, що жили там, нічого не викидали, все зберігали та жили по-справжньому економно. Я погодився купити дім таким, як він є, щоб поступово ми самі там прибрали там і викинули все непотрібне,

– розповів мер Море Лоран Петі.

Місцеві чиновники хотіли перевірити, чи є у домі щось, що могло б представити історичний інтерес. Саме тому вони вирушили до будинку, і почали ретельно перевіряти все, що там було. На одній з полиць позаду безлічі різних предметів вони знайшли 3 великі банки для варення. Всередині них було 5 кілограмових золотих злитків та понад 1000 золотих монет. Експерти оцінили знахідку в 500 тисяч євро (16,7 мільйона гривень).

Пізніше у задній частині однієї з шаф виявили сейф, що ховався за картонними коробками. Його відрили і знайшли там ще сотню золотих монет загальною вартістю 150 тисяч євро (5 мільйонів гривень).

Чоловікові, що продав будинок мерії, повідомили про знайдене золото – він сказав, що чув якісь чутки про сімейний скарб, але думав, що його давно вже немає.

Влада міста вирішила витратити гроші на громадський проєкт. Який саме – наразі невідомо. "Не скажу, що ця знахідка зможе перетворити нас на Лас-Вегас, але це змушує радіти", – поділився емоціями мер.