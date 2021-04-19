Мэрия французского городка Морэ выкупила у местного жителя старый дом, чтобы отреставрировать его. За здание заплатили 130 тысяч евро. Позже оказалось, что это вложение окупило себя в несколько раз, ведь в доме нашли золотые слитки и монеты на сумму 650 тысяч евро.

В 3-этажном здании в центре Морэ когда-то жила семья – 4 братьев и сестер, которые не имели детей. Последний житель дома в прошлом году умер, а его родственник предложил властям приобрести этот дом. Во многих французских городах, в частности в Морэ, мэрия выкупает старые дома, чтобы отреставрировать их и привлечь внимание новых жителей.

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В доме было много вещей и мебели. Несколько поколений, живших там, ничего не выбрасывали, все хранили и жили по-настоящему экономно. Я согласился купить дом таким, как он есть, чтобы постепенно мы сами там убрали там и выбросили все ненужное,

– рассказал мэр Морэ Лоран Пети.

Местные чиновники хотели проверить, есть ли в доме что-то, что могло бы представить исторический интерес. Именно поэтому они отправились туда, и начали все тщательно проверять. На одной из полок позади множества различных предметов они нашли 3 большие банки для варенья. Внутри них было 5 килограммовых золотых слитков и более 1000 золотых монет. Эксперты оценили находку в 500 тысяч евро (16,7 миллиона гривен).

Позже в задней части одного из шкафов обнаружили сейф, который прятался за картонными коробками. Его отрыли и нашли еще сотню золотых монет общей стоимостью 150 тысяч евро (5 миллионов гривен).

Мужчине, который продал здание мэрии, сообщили о найденном золоте – он сказал, что слышал какие-то слухи о семейном сокровище, но думал, что его давно уже нет.

Власти города решили потратить деньги на общественный проект. Какой именно – пока неизвестно. "Не скажу, что эта находка сможет превратить нас в Лас-Вегас, но это заставляет радоваться", – поделился эмоциями мэр.