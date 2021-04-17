Пару кроссовок Nike Air Yeezy, в которых американский певец Канье Уэст выступал на церемонии Грэмми в 2008 году, выставили на аукцион Sotheby's. Изначально их оценили в 1 миллион долларов, но планируют продать еще дороже. Это рекордная сумма, а кроссовки стали самой дорогой парой обуви в истории торгов аукциона.

Этот лот продает коллекционер кроссовок по имени Райан Чанг. С 16 по 21 апреля пару Nike Air Yeezy 1 будут открыто демонстрировать в выставочном центре в Гонконге. После этого кроссовки уйдут с молотка в руки того, кто сделает самую высокую ставку.

До теми Раритетные кроссовки Nike выставили на аукцион: начальная стоимость – 100 тысяч долларов

Чем особенны кроссовки Канье Уэста

Nike Air Yeezy 1 – это результат первого сотрудничества Канье Уэста со спортивным брендом Nike и дизайнером Марком Смитом. Считается, что именно с этой модели началась новая эра фирменных кроссовок с абсолютно новой формой и дизайном.

Обувь 47-го размера, которую выставили на Sotheby's, изготовлена из натуральной черной кожи. Ее дополняют традиционный для Yeezy ремешок, светлая подошва и другие элементы дизайна. Вместе с кроссовками, на аукционе продают еще и упаковку к ним – деревянную дизайнерскую коробку.

Кроссовки Nike Air Yeezy 1 продают за 1 миллион долларов / Фото Sotheby's

В 2008 году в этих кроссовках Канье Уэст был на церемонии Грэмми. Тогда он исполнил 2 песни и получил 4 награды.

Канье Уэст на церемонии Грэмми-2008: видео