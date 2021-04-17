Пару кросівок Nike Air Yeezy, в яких американський співак Каньє Вест виступав на церемонії Греммі у 2008 році, виставили на аукціон Sotheby's. Початково їх оцінили в 1 мільйон доларів, але планують продати ще дорожче. Це рекордна сума, а кросівки стали найдорожчою парою взуття в історії торгів аукціону.

Цей лот продає колекціонер кросівок на ім'я Раян Чанг. З 16 по 21 квітня пару Nike Air Yeezy 1 відкрито демонструватимуть у виставковому центрі в Гонконзі. Після цього кросівки підуть з молотка у руки того, хто зробить найвищу ставку.

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Чим особливі кросівки Каньє Веста

Nike Air Yeezy 1 – це результат першої співпраці Каньє Веста зі спортивним брендом Nike та дизайнером Марком Смітом. Вважається, що саме з цієї моделі розпочалася нова ера фірмових кросівок з абсолютно новою формою та дизайном.

Взуття 47-го розміру, що виставили на Sotheby's, виготовлене з натуральної чорної шкіри. Її доповнюють традиційний для Yeezy ремінець, світла підошва та інші елементи дизайну. Разом із кросівками, на аукціоні продають ще й упакування до них – дерев'яну дизайнерську коробку.

Кросівки Nike Air Yeezy 1 продають за 1 мільйон доларів / Фото Sotheby's

У 2008 році у цих кросівках Каньє Вест був на церемонії Греммі. Тоді він виконав 2 пісні та отримав 4 нагороди.

Каньє Вест на церемонії Греммі-2008: відео