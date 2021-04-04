Масштабне порівняння розмірів карт з найпопулярніших відеоігор: відео

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Джерело:

ютуб-канал RED SIDE

У кого більше територій: у GTA, у Fallout або WOW? На це питання наочно відповість наступне відео.

Канал Red Side взяв на себе завдання провести всебічне порівняння розмірів карт відеоігор. Відлік починається з карти "Assassins Creed: Unity" площею 2,75 квадратних кілометрів і закінчується неймовірною картою-переможцем площею 31 700 000 000 000 000 000 000 квадратних кілометрів – хорошої гри повинно бути багато!

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Це вже не вперше, коли гравці порівнюють карти, але це одна з останніх версій і, крім того, вона малює яскраву картину того, наскільки величезними стали відеоігри. Автори відео не просто перераховують список найбільших ігрових карт, а зображають їх у вигляді сувоїв, які послідовно розгортаються, пропорційно збільшуючись у розмірі відповідно до кількості ігрових квадратних кілометрів.

У наступному відео порівнюються розміри карт таких ігор, як:

  • Batman Arkham Knight,
  • Far Cry 4,
  • The Legend Of Zelda: Cry Of The Wild,
  • The Witcher III: Wild Hunt,
  • PUBG,
  • Fallout 4,
  • Mafia,
  • Fortnine Battle Royal,
  • GTA San Andreas,
  • Assassin`s Creed: Syndicate,
  • Grand Theft Auto: Vice City тощо.