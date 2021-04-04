У кого больше территорий: у GTA, у Fallout или у WOW? На этот вопрос наглядно ответит следующее видео.

Канал Red Side взял на себя задачу провести всестороннее сравнение размеров карт видеоигр. Отсчет начинается с карты "Assassins Creed: Unity" площадью 2,75 квадратных километров и заканчивается невероятной картой-победителем площадью 31 700 000 000 000 000 000 000 квадратных километров – хорошей игры должно быть много!

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Это уже не первый раз, когда игроки сравнивают карты, но это одна из последних версий и, кроме того, она рисует яркую картину того, насколько огромными стали видеоигры. Авторы видео не просто перечисляют список крупнейших игровых карт, а изображают их в виде свитков, которые последовательно разворачиваются, пропорционально увеличиваясь в размере в соответствии с количеством игровых квадратных километров.

В следующем видео сравниваются размеры карт таких игр, как: