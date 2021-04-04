Масштабне порівняння розмірів карт з найпопулярніших відеоігор: відео
У кого більше територій: у GTA, у Fallout або WOW? На це питання наочно відповість наступне відео.
Джерело:ютуб-канал RED SIDE
Канал Red Side взяв на себе завдання провести всебічне порівняння розмірів карт відеоігор. Відлік починається з карти "Assassins Creed: Unity" площею 2,75 квадратних кілометрів і закінчується неймовірною картою-переможцем площею 31 700 000 000 000 000 000 000 квадратних кілометрів – хорошої гри повинно бути багато!
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Це вже не вперше, коли гравці порівнюють карти, але це одна з останніх версій і, крім того, вона малює яскраву картину того, наскільки величезними стали відеоігри. Автори відео не просто перераховують список найбільших ігрових карт, а зображають їх у вигляді сувоїв, які послідовно розгортаються, пропорційно збільшуючись у розмірі відповідно до кількості ігрових квадратних кілометрів.
У наступному відео порівнюються розміри карт таких ігор, як:
- Batman Arkham Knight,
- Far Cry 4,
- The Legend Of Zelda: Cry Of The Wild,
- The Witcher III: Wild Hunt,
- PUBG,
- Fallout 4,
- Mafia,
- Fortnine Battle Royal,
- GTA San Andreas,
- Assassin`s Creed: Syndicate,
- Grand Theft Auto: Vice City тощо.
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