У кого більше територій: у GTA, у Fallout або WOW? На це питання наочно відповість наступне відео.

Канал Red Side взяв на себе завдання провести всебічне порівняння розмірів карт відеоігор. Відлік починається з карти "Assassins Creed: Unity" площею 2,75 квадратних кілометрів і закінчується неймовірною картою-переможцем площею 31 700 000 000 000 000 000 000 квадратних кілометрів – хорошої гри повинно бути багато!

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Це вже не вперше, коли гравці порівнюють карти, але це одна з останніх версій і, крім того, вона малює яскраву картину того, наскільки величезними стали відеоігри. Автори відео не просто перераховують список найбільших ігрових карт, а зображають їх у вигляді сувоїв, які послідовно розгортаються, пропорційно збільшуючись у розмірі відповідно до кількості ігрових квадратних кілометрів.

У наступному відео порівнюються розміри карт таких ігор, як: