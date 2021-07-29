Літнє подружжя з Японії підкорює інстаграм стильними парними костюмами: 20 найкращих образів

08:24

Містер Бон і місіс Пон з Японії завоювали прихильність сотень тисяч людей в інтернеті, адже вони – уособлення ідеальної пари. Дивлячись на них, з'являється віра у те, що кохання може бути вічним, а у світі є люди, які підходять один одному як частинки пазла.