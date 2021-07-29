Подружжя разом вже 41 рік, і останні кілька років вони щодня одягаються у парні костюми, роблять фото та публікують їх у мережі. На перший погляд, у цих світлинах немає нічого особливого – бабуся та дідусь у схожому одязі посміхаються і дивляться у камеру. Проте їхня простота та щирість підкорили 830 000 людей, які стежать за ними в інстаграмі.

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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