Супруги вместе уже 41 год, и последние несколько лет они ежедневно одеваются в парные костюмы, делают фото и публикуют их в сети. На первый взгляд, в этих фотографиях нет ничего особенного – бабушка и дедушка в похожей одежде улыбаются и смотрят в камеру. Однако их простота и искренность покорили 830 000 людей, которые следят за ними в инстаграме.

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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Містер Бон і місіс Пон

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