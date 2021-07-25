У наші дні в торгових автоматах зазвичай продають шоколадні батончики, чипси і газовані напої. Проте в деяких автоматах можна знайти не лише закуски і напої – безліч моторизованих коробок по всьому світу продають всілякі дивні товари, кожен з яких цікавіше і божевільніше попереднього

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Розваги 24 пропонують добірку найдивніших торгових автоматів з усього світу, в яких можна купити піцу, французькі багети, лосось тощо.



Автомати, що продають курячі яйця у Нідерландах / Фото із соцмереж



Автомат, який за обнімашки наливає колу / Фото із соцмереж



Автомат з продажу м'яса і м'ясних делікатесів в Німеччині / Фото із соцмереж



Торговий автомат з парасольками в Японії / Фото із соцмереж



Торговий автомат в аеропорту, де можна купити куртку / Фото із соцмереж



Торгові автомати LEGO у Міжнародному аеропорту Орландо, США / Фото із соцмереж



Автомат, де можна купити сир, у Швейцарії / Фото із соцмереж



Автомат у США, який видає випадкову книгу за два долари / Фото із соцмереж



​Торговий автомат, який продає припій, резистори та іншу радіотехніку, в Японії / Фото із соцмереж



Автомат з продажу струн та інших аксесуарів для музичних інструментів в одному з коледжів США / Фото із соцмереж



Автомат з продажу піци / Фото із соцмереж



Автомат з продажу шампанського. Цікаво, як він перевіряє вік / Фото із соцмереж



Автомат з продажу шапочок для котів у Японії / Фото із соцмереж



Торговий автомат, де можна купити ігри для Game Boy / Фото із соцмереж



Автомат з продажу тортів у США / Фото із соцмереж



Автомат, в якому можна купити шматок лосося, у Сингапурі / Фото із соцмереж



Автомат з продажу пряжі та в'язального приладдя / Фото із соцмереж



Книжковий автомат в Румунії / Фото із соцмереж



Торговий автомат, в якому можна купити запобіжники / Фото із соцмереж



​Автомат, в якому можна прикупити овочів, в Голландії / Фото із соцмереж



Автомат, де можна купити багети, у Франції / Фото із соцмереж

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