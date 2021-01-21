Поки геймери вимушені миритися з дефіцитом новеньких PS5 у магазинах, колекціонери та шанувальники минулого можуть придбати цілу купу старіших приставок. Ціна приємна – всього 2 долари за кілограм, або ж 7 доларів за консоль.

Аукціон Googwill опублікував оголошення про продаж коробки з цілою купою старих ігрових консолей Sony. У ній можна знайти PlayStation 2 і 3, а також більше нові та сучасні PS4, повідомляють Розваги 24.

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Що всередині

Кількість приставок у коробці не повідомляється, проте відомо, що її вага складає 987 фунтів (447 кілограмів). Організатори аукціону вказують, що сюди входить вага самої коробки та підставки до неї, якщо вирахувати це число – вийде 912 фунтів (413 кілограмів) консолей.



Коробка з консолями PS5 / Фото Goodwill

Вага однієї PS2 – 2,2 кілограма, PS3 – 5 кілограмів, PS4 – 3,3 кілограма. Якщо вважати, що середня вага однієї приставки 3,5 кілограма, за допомогою простих арифметичних обчислень можна визначити, що у коробці приблизно 120 ігрових консолей. Їх можна придбати за 800 доларів (22,5 тисячі гривень).

У мережі вже дали прізвисько цьому незвичайному лотові – "кладовище консолей". Адже усі приставки використовувалися, а більшість з них, ймовірно, не працюють.

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Нагадаємо, що поки на аукціоні продають понад сотню старих консолей, в усьому світі спостерігається дефіцит нових консолей PS5, реліз яких відбувся ще у листопаді 2020 року. Деякі геймери, які робили попереднє замовлення, досі не отримали свої покупки, а знайти PS5 у вільному продажі – майже нереально.