Пока геймеры вынуждены мириться с дефицитом новеньких PS5 в магазинах, коллекционеры и поклонники прошлого могут приобрести целую кучу старых приставок. Цена приятная – всего 2 доллара за килограмм, или же 7 долларов за консоль.

Аукцион Googwill опубликовал обьявление о продаже коробки с кучей старых игровых консолей Sony. В ней можно найти PlayStation 2 и 3, а также более новые и современные PS4, сообщают Развлечения 24.

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Что внутри

Количество приставок в коробке не сообщается, однако известно, что ее вес составляет 987 фунтов (447 килограммов). Организаторы аукциона указывают, что сюда входит вес самой коробки и подставки к ней, если вычесть это число –получится 912 фунтов (413 килограммов) консолей.



Коробка с консолями PS5 / Фото Goodwill

Вес одной PS2 – 2,2 килограмма, PS3 – 5 килограммов, PS4 – 3,3 килограмма. Если считать, что средний вес одной приставки 3,5 килограмма, с помощью простых арифметических вычислений можно определить, что в коробке примерно 120 игровых консолей. Их можно приобрести за 800 долларов (22,5 тысячи гривен).

В сети уже дали прозвище этом необычному лоту – "кладбище консолей". Ведь все приставки использовались, а большинство из них, вероятно, не работают.

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