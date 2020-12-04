Булгур и кошачий корм: клиенты Amazon заказывали PS5, а получили что угодно, только не консоль
Игровая консоль Play Station 5 вышла в продажу две недели назад, и геймеры со всего мира ожидают посылки с новинкой. Но, британские покупатели, которые купили PS5 на Amazon, массово получают не то, что заказывали.
Продажи PS5 начались 19 ноября, но из-за большого спроса еще не все покупатели, которые делали предзаказ, получили свои консоли. Некоторые из них все еще ждут, а другие получают совсем непонятные вещи. Сеть наполнилась публикациями с жалобами на обман. Развлечения 24 предлагают посмотреть, что же получили клиенты Amazon вместо долгожданных PS5.
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Что ж, Amazon, похоже, кто-то украл мою PS5, которая к тому же опоздала на день. Коробка правильная, а то, что в ней – нет. Куда обращаться за помощью?
Всех с днем PS5. Я хотела снять распаковку, но Amazon обманул меня и прислал фритюрницу (после того, как я назвала пароль доставки). Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?
Вот так выглядит моя PS5. Лол. Идите к черту, Amazon!
То же самое случилось и со мной. У меня есть гриль. Похоже, коробку в какой-то момент вскрыли. Консолей нет нигде в Великобритании, поэтому я не могу получить замену. Хотя я делал предзаказ за 2 месяца.
Я открыл свою Play Station 5, которую заказал на Amazon, и увидел это! Кто-то положил туда пачку риса! Я надеюсь, что это просто шутка!
Обожаю ждать доставку целый день ради новой PS5, чтобы в 10 вечера увидеть это! Amazon, это какая-то шутка?
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