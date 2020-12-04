Игровая консоль Play Station 5 вышла в продажу две недели назад, и геймеры со всего мира ожидают посылки с новинкой. Но, британские покупатели, которые купили PS5 на Amazon, массово получают не то, что заказывали.

Продажи PS5 начались 19 ноября, но из-за большого спроса еще не все покупатели, которые делали предзаказ, получили свои консоли. Некоторые из них все еще ждут, а другие получают совсем непонятные вещи. Сеть наполнилась публикациями с жалобами на обман. Развлечения 24 предлагают посмотреть, что же получили клиенты Amazon вместо долгожданных PS5.

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Что ж, Amazon, похоже, кто-то украл мою PS5, которая к тому же опоздала на день. Коробка правильная, а то, что в ней – нет. Куда обращаться за помощью?

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

Всех с днем PS5. Я хотела снять распаковку, но Amazon обманул меня и прислал фритюрницу (после того, как я назвала пароль доставки). Кто-то еще сталкивался с такой проблемой?

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Вот так выглядит моя PS5. Лол. Идите к черту, Amazon!

То же самое случилось и со мной. У меня есть гриль. Похоже, коробку в какой-то момент вскрыли. Консолей нет нигде в Великобритании, поэтому я не могу получить замену. Хотя я делал предзаказ за 2 месяца.

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Я открыл свою Play Station 5, которую заказал на Amazon, и увидел это! Кто-то положил туда пачку риса! Я надеюсь, что это просто шутка!

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

Обожаю ждать доставку целый день ради новой PS5, чтобы в 10 вечера увидеть это! Amazon, это какая-то шутка?

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020