Булгур та котячий корм: клієнти Amazon замовляли PS5, а отримали що завгодно, тільки не консоль
Ігрова консоль Play Station 5 вийшла в продаж два тижні тому, і геймери зі всього світу очікують посилки з новинкою. Проте, британські покупці, які придбали PS5 на Amazon, масово отримують не те, що замовляли.
Продажі PS5 розпочалися 19 листопада, проте через великий попит ще не всі покупці, які робили попереднє замовлення, отримали свої консолі. Дехто з них досі чекає, а інші отримують зовсім незрозумілі речі. Мережа переповнилася публікаціями зі скаргами на обман. Розваги 24 пропонують подивитися, що ж отримали клієнти Amazon замість довгоочікуваних PS5.
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Що ж, Амазон, схоже хтось вкрав мою PS5, яка до того ж запізнилась на день. Коробка правильна, а вміст – ні. Куди звертатися за допомогою?
Усіх з днем PS5. Я хотіла зняти розпаковку, але Amazon обманув мене і надіслав фритюрницю (після того, як я вказала пароль доставки). Хтось ще стикався з такою проблемою?
Ось так виглядає моя PS5. Лол. Ідіть до біса, Amazon!
Те саме сталося і зі мною. У мене є гриль. Схоже, коробку в якийсь момент відкрили. Консолей немає ніде у Великобританії, тому я не можу отримати заміну. Хоча я робив передзамовлення за 2 місяці.
Я відкрив свою Play Station 5, яку замовив на Amazon, і побачив це! Хтось поклав туди пачку рису! Я сподіваюсь, що це просто жарт!
Обожнюю чекати доставку цілий день заради нової PS5, щоб о 10 вечора побачити це! Amazon, це що якийсь жарт?
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