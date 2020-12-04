Ігрова консоль Play Station 5 вийшла в продаж два тижні тому, і геймери зі всього світу очікують посилки з новинкою. Проте, британські покупці, які придбали PS5 на Amazon, масово отримують не те, що замовляли.

Продажі PS5 розпочалися 19 листопада, проте через великий попит ще не всі покупці, які робили попереднє замовлення, отримали свої консолі. Дехто з них досі чекає, а інші отримують зовсім незрозумілі речі. Мережа переповнилася публікаціями зі скаргами на обман. Розваги 24 пропонують подивитися, що ж отримали клієнти Amazon замість довгоочікуваних PS5.

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Що ж, Амазон, схоже хтось вкрав мою PS5, яка до того ж запізнилась на день. Коробка правильна, а вміст – ні. Куди звертатися за допомогою?

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

Усіх з днем PS5. Я хотіла зняти розпаковку, але Amazon обманув мене і надіслав фритюрницю (після того, як я вказала пароль доставки). Хтось ще стикався з такою проблемою?

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Ось так виглядає моя PS5. Лол. Ідіть до біса, Amazon!

Те саме сталося і зі мною. У мене є гриль. Схоже, коробку в якийсь момент відкрили. Консолей немає ніде у Великобританії, тому я не можу отримати заміну. Хоча я робив передзамовлення за 2 місяці.

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

Я відкрив свою Play Station 5, яку замовив на Amazon, і побачив це! Хтось поклав туди пачку рису! Я сподіваюсь, що це просто жарт!

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

Обожнюю чекати доставку цілий день заради нової PS5, щоб о 10 вечора побачити це! Amazon, це що якийсь жарт?

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020