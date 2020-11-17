У мережі з'явився безкоштовний симулятор Play Station 5: відео ігрового процесу
Поки Play Station 5 ще немає у вільному продажі в Україні, приставку можна розпакувати та встановити у режимі онлайн.
Розробник ігор Алекс Грейд, який вже отримав свій екземпляр PS5, опублікував безкоштовний симулятор на сайті itch.io, повідомляють Розваги 24. Завантажити його та зіграти в Play Station 5 Simulator можуть усі охочі.
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У симуляторі гравець повинен керувати героєм, який щойно отримав новеньку консоль. Проте, щоб запустити гру на віртуальній PS5, йому потрібно подолати усі етапи підготовки та налаштування: розпакувати приставку, поставити телевізор у потрібне місце, під'єднати електричні кабелі, налаштувати Wi-Fi роутер та багато іншого.
Відео ігрового процесу на Play Station 5 Simulator
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