Поки Play Station 5 ще немає у вільному продажі в Україні, приставку можна розпакувати та встановити у режимі онлайн.

Розробник ігор Алекс Грейд, який вже отримав свій екземпляр PS5, опублікував безкоштовний симулятор на сайті itch.io, повідомляють Розваги 24. Завантажити його та зіграти в Play Station 5 Simulator можуть усі охочі.

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У симуляторі гравець повинен керувати героєм, який щойно отримав новеньку консоль. Проте, щоб запустити гру на віртуальній PS5, йому потрібно подолати усі етапи підготовки та налаштування: розпакувати приставку, поставити телевізор у потрібне місце, під'єднати електричні кабелі, налаштувати Wi-Fi роутер та багато іншого.

Відео ігрового процесу на Play Station 5 Simulator

Нагадаємо, що з 12 листопада Play Station 5 доступна у Японії, США, Канаді, Мексиці, Австралії, Новій Зеландії та Південній Кореї. Решта країн, включно з Україною, зможуть розважитися з новою консоллю вже з 19 листопада.