Власник Xbox Series X показав, що буде, якщо поєднати нову Xbox і м'яч для пінг-понгу

10 листопада Microsoft випустила нові консолі – Xbox Series X і Xbox Series S. Багато магазинів вже поповнилися запасами і в перший день вони розлітаються дуже швидко. Ті, хто оформив попереднє замовлення також вже отримують консолі і намагаються дізнатися про все, на що вони здатні, роблячи з ними різні дивні речі, хоча їхня основна мета – ігри.

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У верхній частині консолі Xbox Series X є вентиляційний отвір для запобігання перегріву обладнання. Щасливий власник Xbox Series X вирішив перевірити наскільки сильний потік повітря з верхнього вентиляційного отвору розмістивши на ньому м'яч для пінг-понгу. Завдяки потужній системі охолодження консолі та теплому повітрю, яке виходить з отворів, легкий м'яч ширяє в повітрі і створює ілюзію магії. Користувач сфотографував м'яч для пінг-понгу на своїй новій Xbox Series X та поділився знімком на Reddit. Згодом фото стало вірусним.



М'яч для пінг-понгу на новій Xbox Series X / Фото reddit

Після того як таке використання для системи вентиляції Xbox Series X було виявлено, інші власники XSX, безсумнівно, захочуть випробувати його теж. Геймери вже не дочекаються, щоб купити нову Xbox і виконати цей трюк. І хоча Microsoft не рекомендує розміщувати предмети на консолі Xbox, навіть якщо вони надлегкі і ширяють прямо над нею, люди просять надсилати м'ячі для пінг-понгу з кожним Xbox.