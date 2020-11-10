Ви втомилися від самозванців в Among Us, які знову і знову вас вбивають? Є порада, яка зможе вам допомогти – запросіть до своєї гри справжнього детектива!

Серед нас – детектив. Ютуб канал Buzzfeed Multiplayer запросив професійного приватного детектива Джона взяти участь у популярній грі Among Us, щоб побачити, чи допоможуть його унікальні навички дедукції розпізнати самозванця.

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У Джона не було під рукою звичних інструментів для аналізу, тож він сумнівався в своєму успіху. Він змушений був шукати зрадника на екрані комп'ютера, а це не так, як в реальному житті.

У житті приватні детективи більш спостережливі, ніж звичайні люди. Тому я просто буду уважно за всім стежити, сподіваюся, це допоможе мені стати хорошим гравцем,

– зазначив Джон.

Перший матч Джону пощастило завершити майже миттєво: це було дуже просто – адже йому у грі на 8 осіб необхідно було знайти лише одного самозванця. Він зрозумів, що гравець Katia лише вдавала, що виконує завдання, намагаючись злитися з командою при появі Джона. Сищику здалася дивною така поведінка гравця, тому він не гаяв часу та повідомив про це команду.

Важлива частина розслідування у грі – виключити невинних зі списку підозрюваних. І в наступному раунді з двома самозванцями Джону з першого разу це не вдалося. Він за наклепом одного з гравців знову звинуватив Katia, але цей гравець виявився членом екіпажу. Проте професійний досвід Джона не підвів – другого самозванця він визначив правильно і команда вигнала зрадника з корабля.

Детектив зізнався, що другий раунд був складним.

Коли ти граєш з друзями, то можеш розпізнати, хто обманює, а хто ні. Але навіть і такі люди іноді настільки не стежать за тим, як вони виправдовуються, що ти відчуваєш, що вони говорять неправду,

– пояснив детектив.

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Дивіться повне відео гри Джона в Among Us: