Приватний детектив зіграв в Among Us: чи вдалося йому знайти самозванця – відео
Ви втомилися від самозванців в Among Us, які знову і знову вас вбивають? Є порада, яка зможе вам допомогти – запросіть до своєї гри справжнього детектива!
Серед нас – детектив. Ютуб канал Buzzfeed Multiplayer запросив професійного приватного детектива Джона взяти участь у популярній грі Among Us, щоб побачити, чи допоможуть його унікальні навички дедукції розпізнати самозванця.
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У Джона не було під рукою звичних інструментів для аналізу, тож він сумнівався в своєму успіху. Він змушений був шукати зрадника на екрані комп'ютера, а це не так, як в реальному житті.
У житті приватні детективи більш спостережливі, ніж звичайні люди. Тому я просто буду уважно за всім стежити, сподіваюся, це допоможе мені стати хорошим гравцем,
– зазначив Джон.
Перший матч Джону пощастило завершити майже миттєво: це було дуже просто – адже йому у грі на 8 осіб необхідно було знайти лише одного самозванця. Він зрозумів, що гравець Katia лише вдавала, що виконує завдання, намагаючись злитися з командою при появі Джона. Сищику здалася дивною така поведінка гравця, тому він не гаяв часу та повідомив про це команду.
Важлива частина розслідування у грі – виключити невинних зі списку підозрюваних. І в наступному раунді з двома самозванцями Джону з першого разу це не вдалося. Він за наклепом одного з гравців знову звинуватив Katia, але цей гравець виявився членом екіпажу. Проте професійний досвід Джона не підвів – другого самозванця він визначив правильно і команда вигнала зрадника з корабля.
Детектив зізнався, що другий раунд був складним.
Коли ти граєш з друзями, то можеш розпізнати, хто обманює, а хто ні. Але навіть і такі люди іноді настільки не стежать за тим, як вони виправдовуються, що ти відчуваєш, що вони говорять неправду,
– пояснив детектив.
Цікаво, як відбуватимуться змагання, якщо запросити на гру одразу десять детективів?
Дивіться повне відео гри Джона в Among Us:
Що таке Among Us ?Це – багатокористувацька відеогра на соціальну дедукцію, яка набула популярності в 2020 році. Майже як віртуальна гра в мафію з друзями (або незнайомцями в мережі). Дія відбувається в космічному кораблі. Гравці в грі діляться на дві команди: членів екіпажу і самозванців. На початку гри одна або дві людини призначаються "самозванцями". Завдання космонавтів – виконувати різні завдання, намагатися вирахувати самозванців на спільних нарадах і виганяти їх з корабля. Мета самозванців – заважати їм робити це і вбити всіх.
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