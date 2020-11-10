Вы устали от самозванцев в Among Us, которые снова и снова вас убивают? Есть совет, который сможет вам помочь – пригласите в свою игру настоящего детектива!

Среди нас – детектив. Ютуб канал Buzzfeed Multiplayer пригласил профессионального частного детектива Джона принять участие в популярной игре Among Us, чтобы увидеть, помогут ли его уникальные навыки дедукции распознать самозванца.

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У Джона не было под рукой привычных инструментов для анализа, поэтому он сомневался в своем успехе. Он вынужден был искать предателя на экране компьютера, а это не так, как в реальной жизни.

В жизни частные детективы более наблюдательны, чем обычные люди. Поэтому я просто буду внимательно за всем следить, надеюсь, это поможет мне стать хорошим игроком,

– отметил Джон.

Первый матч Джону повезло завершить почти мгновенно: это было очень просто – ведь ему в игре на 8 человек необходимо было найти только одного самозванца. Он понял, что игрок Katia лишь делала вид, что выполняет задание, пытаясь слиться с командой при появлении Джона. Сыщику показалось странным такое поведение игрока, поэтому он не терял времени и сообщил об этом команде.

Важная часть расследования в игре – исключить невиновных из списка подозреваемых. И в следующем раунде с двумя самозванцами Джону с первого раза это не удалось. Он по клевете одного из игроков снова обвинил Katia, но этот игрок оказался членом экипажа. Однако профессиональный опыт Джона не подвел – второго самозванца он определил правильно и команда выгнала предателя с корабля.

Детектив признался, что второй раунд был сложным.

Когда ты играешь с друзьями, то можешь распознать, кто обманывает, а кто нет. Но даже и такие люди иногда не следят за тем, как они оправдываются, что ты чувствуешь, что они говорят неправду,

– пояснил детектив.

Интересно, как будут проходить соревнования, если пригласить на игру сразу десять детективов?

Смотрите полное видео игры Джона в Among Us: