Пара нашла игрушки Star Wars среди кучи хлама – и разбогатела: за сколько их продали
Коллекцию винтажных игрушек со "Звездных войн", которую чуть не выбросили в мусор, продали на аукционе за 250 тысяч фунтов стерлингов.
Эти игрушки были в доме, который пара из английского города Стаурбридж получила в наследство от соседа Питера Симпсона, сообщает BBC.
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Наследники уже договорились о вывозе мусора, чтобы избавится от хлама, ведь даже не представляли, что эти вещи могут стоить денег. Но интуиция что-то им подсказала, и они пригласили оценщика осмотреть огромное количество игрушек и комиксов в гараже.
В первый день я увидел редкую фигурку Бэтмена, поэтому попросил их пока что отказаться от вывоза. Я был уверен, что там можно найти что-то большее,
– рассказал аукционист Крис Астон.
13 наборов коллекции Star Wars, проданных за 4 600 фунтов (170 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers
Игрушечный Люк Скайуокер стоимостью 420 фунтов (быльше 15 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers
Самый дорогой лот аукциона – фигурка Джавы / Фото Astons Auctioneers
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