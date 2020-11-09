Коллекцию винтажных игрушек со "Звездных войн", которую чуть не выбросили в мусор, продали на аукционе за 250 тысяч фунтов стерлингов.

Эти игрушки были в доме, который пара из английского города Стаурбридж получила в наследство от соседа Питера Симпсона, сообщает BBC.

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Наследники уже договорились о вывозе мусора, чтобы избавится от хлама, ведь даже не представляли, что эти вещи могут стоить денег. Но интуиция что-то им подсказала, и они пригласили оценщика осмотреть огромное количество игрушек и комиксов в гараже.

В первый день я увидел редкую фигурку Бэтмена, поэтому попросил их пока что отказаться от вывоза. Я был уверен, что там можно найти что-то большее,

– рассказал аукционист Крис Астон.



13 наборов коллекции Star Wars, проданных за 4 600 фунтов (170 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers 13 наборов коллекции Star Wars, проданных за 4 600 фунтов (170 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers

За игрушки, найденные в доме, на аукционе выручили 410 тысяч фунтов стерлингов (более 15 миллионов гривен), в том числе 250 тысяч (более 9 миллионов гривен) супруги получили за игрушки Star Wars. Таким образом, содержимое гаража оказалось дороже целого дома.



Игрушечный Люк Скайуокер стоимостью 420 фунтов (быльше 15 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers Игрушечный Люк Скайуокер стоимостью 420 фунтов (быльше 15 тысяч гривен) / Фото Astons Auctioneers

Лучшим экземпляром коллекции стала фигурка Джавы – гуманоида с планеты Татуин. Эксперты считают, что в мире есть только 8 таких игрушек. Она ушла с молотка за 22 тысячи фунтов (более 810 тысяч гривен).

Самый дорогой лот аукциона – фигурка Джавы / Фото Astons Auctioneers

Счастливые наследники предпочли остаться неизвестными и не давали комментариев журналистам. Но Крис Астон говорит, что это была лучшая продажа за последние 15 лет.