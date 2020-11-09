Коллекцию винтажных игрушек со "Звездных войн", которую чуть не выбросили в мусор, продали на аукционе за 250 тысяч фунтов стерлингов.

Ці іграшки були у будинку, який пара з англійського міста Стаурбридж отримала у спадок від сусіда Пітера Сімпсона, повідомляє BBC.

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Спадкоємці домовилися про вивіз сміття, щоб позбутися непотребу, адже навіть не уявляли, що ці речі можуть коштувати грошей. Проте інтуїція щось їм підказала, тому вони запросили оцінювача оглянути величезну кількість іграшок та коміксів у гаражі.

У перший день я побачив рідкісну фігурку Бетмена, тому попросив їх поки що відмовитися від вивозу. Я був переконаний, що там можна знайти щось більше,

– розповів аукціоніст Кріс Астон.



13 наборів колекції Star Wars, проданих за 4 600 фунтів (170 тисяч гривень) / Фото Astons Auctioneers

За іграшки, знайдені у будинку, на аукціоні виручили 410 тисяч фунтів стерлінгів (понад 15 мільйонів гривень), в тому числі 250 тисяч (понад 9 мільйонів гривень) подружжя отримало лише за іграшки Star Wars. Таким чином, вміст гаража виявився дорожчим за цілий будинок.

Іграшковий Люк Скайвокер вартістю 420 фунтів (понад 15 тисяч гривень) / Фото Astons Auctioneers

Найкращим екземпляром колекції стала фігурка Джави – гуманоїда з планети Татуїн. Експерти вважають, що у світі є лише 8 таких іграшок. Вона пішла з молотка за 22 тисячі фунтів (понад 810 тисяч гривень).

Найдорожчий лот аукціону – фігурка Джави / Фото Astons Auctioneers

Щасливі спадкоємці побажали залишитися невідомими та не давали коментарів журналістам. Проте Кріс Астон говорить, що це був його найкращий продаж за останні 15 років.