Владелец Xbox Series X показал, что будет, если совместить новую Xbox и мяч для пинг-понга

10 ноября Microsoft выпустила новые консоли – Xbox Series X и Xbox Series S. Многие магазины уже пополнились запасами и в первый же день они разлетаются очень быстро. Те, кто оформил предварительный заказ также уже получают консоли и пытаются узнать все, на что они способны, делая с ними разные странные вещи, хотя их основная цель – игры.

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В верхней части консоли Xbox Series X имеется вентиляционное отверстие для предотвращения перегрева оборудования. Счастливый владелец Xbox Series X решил проверить насколько силен поток воздуха из верхнего вентиляционного отверстия разместив на нем мяч для пинг-понга. Благодаря мощной системе охлаждения консоли и теплому воздуху, который выходит из отверстий, легкий мяч парит в воздухе и создает иллюзию магии. Пользователь сфотографировал мяч для пинг-понга на своей новой Xbox Series X и поделился снимком на Reddit. Впоследствии фото стало вирусным.



Мяч для пинг-понга на новой Xbox Series X / Фото reddit

После того как такое использование для системы вентиляции Xbox Series X было обнаружено, другие владельцы XSX, несомненно, захотят испытать его тоже. Геймеры уже не дождутся, чтобы купить новую Xbox и выполнить этот трюк. И хотя Microsoft не рекомендует размещать предметы на консоли Xbox, даже если они сверхлегкие и парят прямо над ней, люди просят отправить мячи для пинг-понга с каждым Xbox.