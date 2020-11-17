Пока Play Station 5 еще нет в свободной продаже в Украине, приставку можно распаковать в режиме онлайн.

Разработчик игр Алекс Грейд, который уже получил свой экземпляр PS5, опубликовал бесплатный симулятор на сайте itch.io, сообщают Развлечения 24. Скачать его и сыграть в Play Station 5 Simulator могут все желающие.

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В симуляторе игрок должен управлять героем, который только что получил новенькую консоль. Но, чтобы запустить игру на виртуальной PS5, ему нужно преодолеть все этапы подготовки и настройки: распаковать приставку, поставить телевизор в нужном месте, подсоединить электрические кабеля, настроить Wi-Fi роутер и многое другое.

Видео игрового процесса на Play Station 5 Simulator