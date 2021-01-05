Те, кто хотят купить в IKEA шкафы для нового телевизора для своей игровой установки, смогут убедиться, что они туда действительно поместятся – ведь IKEA создала картонные копии PS5 и Xbox Series X в настоящую величину.

PlayStation 5 и Xbox Series X – очень большие консоли – фактически, PS5 – самая большая игровая консоль в современной истории. Поэтому если вы хотели поместить свою новую PS5 на полку, которую раньше занимала ваша PS4 – она может не подойти.

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Пользователь Reddit TomaccoTastesLikeGma опубликовал в сети модели консолей, которые он сфотографировал в одном из магазинов IKEA. Оба макета консоли представлены в виде картонных вырезов и указывают их реальные размеры. Таким образом, наличие этих картонных макетов даст клиентам отличное представление о том, какой шкаф им лучше всего подойдет.

Какая мебель IKEA может вместить мою новую мемно-огромную игровую консоль?,

– написано на картонной копии PS5.



IKEA создала картонные копии PS5 и Xbox Series X / Фото Reddit

Стоит отметить, что подобные картонные копии консолей кажутся действительно удобными. Ведь не придется тянуть свою настоящую PS5 или Xbox Series X в магазин, чтобы убедиться, что они впишутся в шкаф или полку, которую нужно купить.