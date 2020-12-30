Неожиданный сюрприз от компании Microsoft – популярная настольная игра "Дженга", которая повторяет дизайн Xbox Series X. Однако фанатам настолок рано радоваться, ведь пока неизвестно, появится ли она на полках магазинов.

Компания Microsoft выпустила собственную вариацию настольной игры "Дженга" в форме Xbox Series X. Об этом обьявил программный директор Xbox Live Ларри Хриб в своем Twitter, сообщают Развлечения 24.

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Дженга – это игра, в которой игрокам нужно по очереди доставать блоки из башни и ставить их наверх, пока она не упадет. Проигрывает тот, кто разрушит конструкцию своим ходом.

Выпуск настольной игры приурочен к релизу консоли Xbox Series X, который состоялся 10 ноября. Простой и лаконичный дизайн новой приставки позволил создать максимально похожую "Дженгу". Она состоит из прямоугольных брусков черного цвета. На некоторых из них есть коды подписки на Xbox Game Pass Ultimate.







"Дженга" от Microsoft / Фото Ларри Хриб

Сейчас игры нет в свободном доступе. Ее изготовили для партнеров компании, лидеров мнений, журналистов и других медийных персон. Однако Microsoft рассматривает возможность массового выпуска "Xbox-Дженги" для продажи.