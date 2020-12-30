Неочікуваний сюрприз від компанії Microsoft – популярна настільна гра "Дженга", що повторює вигляд Xbox Series X. Проте, фанатам настолок рано радіти, адже поки що невідомо, чи з'явиться вона на полицях магазинів.

Компанія Microsoft випустила власну варіацію настільної гри "Дженга" у формі Xbox Series X. Про це оголосив програмний директор Xbox Live Ларрі Хріб у своєму Twitter, повідомляють Розваги 24.

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Дженга – це гра, у якій гравцям потрібно по черзі діставати блоки з вежі та ставити їх нагору, аж поки вона не впаде. Програє той, хто зруйнує конструкцію своїм ходом.

Випуск настільної гри присвячений релізу консолі Xbox Series X, який відбувся 10 листопада. Простий та лаконічний дизайн нової приставки дозволив створити максимально схожу "Дженгу". Вона складається з прямокутних брусків чорного кольору. На деяких з них розмістили коди підписки на Xbox Game Pass Ultimate.







"Дженга" від Microsoft / Фото Ларрі Хріб

Наразі гри немає у вільному доступу. Її виготовили для партнерів компанії, лідерів думок, журналістів та інших медійних персон. Проте Microsoft розглядає можливість масового випуску "Xbox-Дженги" для продажу.