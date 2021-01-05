Ті, хто хочуть придбати в IKEA шафи для нового телевізора для своєї ігрової установки, тепер зможуть переконатися, що вони туди дійсно помістяться – адже IKEA створила картонні копії PS5 і Xbox Series X в справжню величину.

PlayStation 5 і Xbox Series X – дуже великі консолі – фактично, PS5 – найбільша ігрова консоль в сучасній історії. Тож якщо ви хотіли помістити свою нову PS5 на полицю, яку раніше займала ваша PS4 – вона може не підійти.

Читайте також Компанія Microsoft випустила лімітовану настільну гру у стилі Xbox Series X: як вона виглядає

Користувач Reddit TomaccoTastesLikeGma опублікував у мережі моделі консолей, які він сфотографував у одному з магазинів IKEA. Обидва макети консолі представлені у вигляді картонних вирізів і вказують їх реальні розміри. Таким чином, наявність цих картонних макетів дасть клієнтам відмінне уявлення про те, яка шафа їм найкраще підійде.

Які меблі IKEA зможуть вмістити мою нову мемно-величезну ігрову консоль?,

– написано на картонній копії PS5.

Варто зазначити, що подібні картонні копії консолей здаються дійсно зручними. Адже не доведеться тягнути свою справжню PS5 або Xbox Series X в магазин, щоб переконатися, що вони впишуться в шафу чи полицю, яку потрібно придбати.