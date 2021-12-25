Кіану Рівз став Морбіусом замість Джареда Лето в кінокоміксі "Морбіус": DeepFake-відео

"Морбіус" – американський фільм про супергероїв. Він заснований на персонажі коміксів Marvel Морбіусі – живому вампірі.

Стрічку "Морбіус" зняла компанія Columbia Pictures спільно з Marvel. Режисером третього фільму зі Всесвіту Людини-павука став Деніел Еспіноза.

До теми За допомогою DeepFake: Том Гарді став Джеймсом Бондом замість Денієла Крейґа

Головну роль Майкла Морбіуса зіграв Джаред Лето. Премєра стрічки запланована на 28 січня 2022 року. У фільмі також зіграли

Метт Сміт ("Доктор Хто");

Адріа Архона ("Добрі предвісники");

Джаред Гарріс ("Чорнобиль");

Майкл Кітон ("Людина-павук: Повернення додому");

Тайріз Гібсон ("Форсаж 5").

Напередодні виходу стрічки "Морбіус" у прокат на ютуб-каналі DesiFakes опублікували діпфейк-ролик. У ньому Морбіусом замість Джареда Лето став Кіану Рівз.

Кіану Рівз у ролі Морбіуса: дивитись DeepFake-відео

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