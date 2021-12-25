Ленту "Морбиус" сняла компания Columbia Pictures совместно с Marvel. Режиссером третьего фильма из вселенной Человека-паука стал Дэниел Эспиноза.

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Главную роль Майкла Морбиуса сыграл Джаред Лето. Премьера ленты запланирована на 28 января 2022 года. В фильме также сыграли

Мэтт Смит ("Доктор Кто");

Адриа Архона ("Благие вестники");

Джаред Харрис ("Чернобыль");

Майкл Китон ("Человек-паук: Возвращение домой");

Тайриз Гибсон ("Форсаж 5").

Накануне выхода ленты "Морбиус" в прокат на ютуб-канале DesiFakes опубликовали дипфейк-ролик. В нем Морбиусом вместо Джареда Лето стал Киану Ривз.

Киану Ривз в роли Морбиуса: смотрите DeepFake-видео

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