Ленту "Морбиус" сняла компания Columbia Pictures совместно с Marvel. Режиссером третьего фильма из вселенной Человека-паука стал Дэниел Эспиноза.
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Главную роль Майкла Морбиуса сыграл Джаред Лето. Премьера ленты запланирована на 28 января 2022 года. В фильме также сыграли
- Мэтт Смит ("Доктор Кто");
- Адриа Архона ("Благие вестники");
- Джаред Харрис ("Чернобыль");
- Майкл Китон ("Человек-паук: Возвращение домой");
- Тайриз Гибсон ("Форсаж 5").
Накануне выхода ленты "Морбиус" в прокат на ютуб-канале DesiFakes опубликовали дипфейк-ролик. В нем Морбиусом вместо Джареда Лето стал Киану Ривз.
Киану Ривз в роли Морбиуса: смотрите DeepFake-видео
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