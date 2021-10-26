Хотів iPhone – отримав мило: чоловік купив в інтернеті телефон, але у посилці було дещо інше

Нурул Амін з індійського штату Керала придбав новий iPhone 12 на Amazon, і з нетерпінням чекав, коли його доставлять. Проте така бажана посилка не принесла йому задоволення, адже всередині замість телефону були лише шматок мила та монета.

Чоловік заплатив за телефон 70 900 індійських рупій (945 доларів або майже 25 тисяч гривень), і невдовзі отримав посилку. Нурула, який є постійним клієнтом Amazon, насторожило те, що цього разу доставка дещо затрималася – замість звичних двох днів йому довелося чекати три.

Це цікаво Лотереї, перегони та унікальні гральні автомати: як влаштований гемблінг в Японії

Саме тому він вирішив відкрити коробку в присутності кур'єра, та зняти це на відео. Це рішення виявилося правильним, адже всередині був зовсім не iPhone, а шматок мила та 5-рупієва монета. Вага цих предметів була приблизно такою ж, як вага телефону.

Шокований Нурул одразу ж звернувся до поліції та служби підтримки Amazon. За допомогою IMEI з коробки телефону правоохоронці встановили, що iPhone, який придбав чоловік, вже використовували в іншому штаті ще до того, як Нурул його купив.

Ми зв'язалися з представниками Amazon і продавцем у Телангані. Телефон був у використанні у Джаркханді з 25 вересня, хоча замовлення оформили лише в жовтні. Продавець сказав, що товару немає в наявності, і що суму, виплачену Нурулом, повернуть,

– розповіли у поліції.

Гроші повернулися на рахунок чоловіка, але правоохоронці продовжують розслідування. Вони наголошують – аби убезпечити себе та свої покупки в інтернеті, перевіряти вміст посилок потрібно у присутності кур'єра або оператора поштового відділення.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок в Індії. Зовсім недавно інший чоловік замовив iPhone 12 у магазині Flipkart, і так само отримав шматок мила замість телефону.

Дивіться також Американець взяв кредит на підтримку бізнесу, і купив картку з покемоном за 57 тисяч доларів