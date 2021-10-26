Чоловік заплатив за телефон 70 900 індійських рупій (945 доларів або майже 25 тисяч гривень), і невдовзі отримав посилку. Нурула, який є постійним клієнтом Amazon, насторожило те, що цього разу доставка дещо затрималася – замість звичних двох днів йому довелося чекати три.

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Саме тому він вирішив відкрити коробку в присутності кур'єра, та зняти це на відео. Це рішення виявилося правильним, адже всередині був зовсім не iPhone, а шматок мила та 5-рупієва монета. Вага цих предметів була приблизно такою ж, як вага телефону.

Шокований Нурул одразу ж звернувся до поліції та служби підтримки Amazon. За допомогою IMEI з коробки телефону правоохоронці встановили, що iPhone, який придбав чоловік, вже використовували в іншому штаті ще до того, як Нурул його купив.

Ми зв'язалися з представниками Amazon і продавцем у Телангані. Телефон був у використанні у Джаркханді з 25 вересня, хоча замовлення оформили лише в жовтні. Продавець сказав, що товару немає в наявності, і що суму, виплачену Нурулом, повернуть,

– розповіли у поліції.

Гроші повернулися на рахунок чоловіка, але правоохоронці продовжують розслідування. Вони наголошують – аби убезпечити себе та свої покупки в інтернеті, перевіряти вміст посилок потрібно у присутності кур'єра або оператора поштового відділення.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок в Індії. Зовсім недавно інший чоловік замовив iPhone 12 у магазині Flipkart, і так само отримав шматок мила замість телефону.

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