Чоловік витратив на неї більшу частину кредитних коштів, а саме 57 789 доларів (1,5 мільйона гривень) з отриманих 85 000 доларів (2,2 мільйона гривень).

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Вінат Удомсін отримав кредит у серпні минулого року. У заявці на участь у пільговій державній програмі він вказав, що з 2018 року володіє бізнесом з 235 000 доларів річного доходу. За словами чоловіка, у його компанії працює 10 людей. Він отримав схвальну відповідь та гроші для виплати боргів і заробітних плат працівникам.

Проте насправді бізнесмен вирішив розпорядитися цими коштами інакше. Через 5 місяців після отримання кредиту він придбав колекційну картку Pokemon, яку саме – невідомо.

Зауважимо! Колекційні картки з покемонами є дуже рідкісними та коштовними – ціни на них постійно зростають. Найдорожча з них була продана за 369 тисяч доларів (9,7 мільйона гривень) у грудні 2020 року.

Ця покупка привернула увагу податківців. Після розслідування виявилося, що чоловік збрехав про кількість працівників та дохід його компанії. Тепер йому загрожує максимально можливе покарання – 250 тисяч доларів (6,5 мільйона гривень) штрафу та до 20 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.

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