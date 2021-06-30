Тоді чоловік скористався їхньою популярністю, і почав замовляти картки з США та перепродавати їх у своєму магазині. Одна картка з покемоном тоді коштувала 2,5 фунта стерлінгів (95 гривень за сучасним курсом).

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Проте невдовзі магазин став збитковим і чоловік був вимушений його зачинити. На згадку про свій бізнес та покемонів він залишив 3 коробки з картками собі напам'ять. Відтоді минуло 20 років, і весь цей час вони лежали у коморі під сходами у його будинку.

Цьогоріч чоловік з родиною вирішили переїхати, і знайшли забуті картки, пакуючи свої речі. Колишній власник магазину іграшок неодноразово чув про те, що за останні роки картки з покемонами продавали за тисячі доларів, і вирішив перевірити, скільки зараз могла б коштувати його знахідка.

Чоловік знайшов 3 набори колекційних карток / Фото Hansons

У коробках було по 11 запакованих карток – вони абсолютно нові. Він звернувся до експертів аукціону Hansons, аби вони оцінили їх. Виявилося, що кожну зі знайдених коробок сьогодні можна продати щонайменше за 10 000 – 12 000 фунтів стерлінгів (377 000 – 452 000 гривень). Це означає, що сумарно чоловік може виручити за них мінімум 30 000 – 36 000 фунтів стерлінгів (1,1 – 1,3 мільйона гривень).

Це шокуюча знахідка, яку ми справді раді продати. Колекційні картки з покемонами користуються величезною популярністю і вже понад 5 років постійно зростають у ціні,

– сказав керівник відділу іграшок Hansons Девід Вілсон-Тернер.

Аукціон, на якому продадуть знайдену колекцію, відбудеться 22 липня 2021 року в Дербіширі.

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