Тогда мужчина воспользовался их популярностью, начал заказывать карточки с США и перепродавать их в своем магазине. Одна карточка с покемоном тогда стоила 2,5 фунта стерлингов (95 гривен по современному курсу).

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Однако вскоре магазин стал убыточным, и мужчина был вынужден его закрыть. В память о своем бизнесе и покемонах он оставил себе на память 3 коробки с карточками. С тех пор прошло 20 лет, и все это время они лежали в кладовке под лестницей в его доме.

В этом году мужчина с семьей решили переехать, и нашли забытые карточки, упаковывая свои вещи. Бывший владелец магазина игрушек неоднократно слышал о том, что в последние годы карточки с покемонами продавали за тысячи долларов, и решил проверить, сколько сейчас могла бы стоить его находка.

Мужчина нашел 3 набора коллекционных карточек / Фото Hansons

В коробках было по 11 упакованных карт – они абсолютно новые. Он обратился к экспертам аукциона Hansons, чтобы они оценили их. Оказалось, что каждую из найденных коробок сегодня можно продать минимум за 10 000 – 12 000 фунтов стерлингов (377 000 – 452 000 гривен). Это означает, что суммарно мужчина может выручить за них минимум 30 000 – 36 000 фунтов стерлингов (1,1 - 1,3 миллиона гривен).

Это впечатляющая находка, которую мы действительно рады продать. Коллекционные карточки с покемонами пользуются огромной популярностью и уже более 5 лет постоянно растут в цене,

– рассказал руководитель отдела игрушек Hansons Дэвид Уилсон-Тернер.

Аукцион, на котором продадут найденную коллекцию, состоится 22 июля 2021 года в Дербишире.

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