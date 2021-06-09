Логан Пол вышел на ринг с редкой карточкой с покемоном Чаризардом на шее. Таких карточек в мире есть всего 3, а поэтому каждая из них стоит огромных денег.

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Свой экземпляр блогер приобрел за 150 тысяч долларов (4 миллиона гривен) в октябре 2020 года. Приблизительно в то же время рэпер Logic купил аналогичную карточку еще дороже – за 226 тысяч долларов (6,1 миллиона гривен).

По словам Пола, эта карточка – его счастливый талисман и самая любимая вещь в мире, и не только из-за ее материальной ценности. Хотя, учитывая участие этой карточки в поединке с Мейвезером, ее стоимость может возрасти в несколько раз.

Бой Логана Пола и Флойда Мейвезера

Боксерский поединок Флойда Мейвезера и Логана Пола состоялся в ночь с 6 на 7 июня в Майами. Он проходил по стандартным правилам бокса в 8 раундов по 3 минуты. Соперники выстояли все 8 раундов, а потому, согласно правилам, объявили ничью.